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Encuentran a niño de cuatro años abandonado y con desnutrición en un pagadiario de Bogotá

El menor estaba en una habitación pequeña y sin las condiciones pertinentes para su bienestar.

Niño abandonado en pagadiario de Bogotá.
Niño abandonado en pagadiario de Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 25 de 2026
07:56 a. m.
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Un operativo en los pagadiarios de la localidad Santa Fe en el centro de Bogotá resultó con un sorpresivo hallazgo: había un niño de cuatro años abandonado.

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Los uniformados de la Policía llegaron a los pagadiarios, sitios en donde suelen encontrarse armas de fuego, estupefacientes y personas con órdenes de captura. Justamente hace pocos días, una operación permitió arrestar a un hombre prófugo.

Niño quedó en manos del Bienestar Familiar

El delincuente fue capturado en marzo de 2025 tras robar a una persona con pistola. Si bien quedó tras las rejas, al poco tiempo volvió a las calles. A finales de noviembre, lo condenaron a tres años de cárcel. Gracias a las labores en los pagadiarios, encontraron su escondite y ahora deberá cumplir con la sentencia.

Pues bien, en otra inspección, los policías encontraron en una habitación al niño en un preocupante estado de abandono y desnutrición. Estaba viviendo en un espacio pequeño y sin las condiciones óptimas para su desarrollo.

Su cuidado quedó en manos del Bienestar Familiar para el respectivo restablecimiento de derechos. Con respecto a los acudientes, se presume que su mamá es trabajadora sexual.

Operativo resultó con capturas e incautaciones

César Restrepo, secretario de Seguridad, se refirió sobre el caso al mencionar que los operativos buscan proteger a la población considerada como vulnerable: “El hallazgo de este menor nos obliga a actuar con toda la capacidad institucional para garantizar sus derechos e integridad”.

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El foco de este operativo se centró en los múltiples casos de hurto, asesinatos y extorsión. El resultado fue la captura de tres personas y la recuperación de un celular que había sido robado.

Los policías localizaron al ladrón en uno de los hoteles, donde se estaba escondiendo luego de robar a una persona hace escasos minutos. Asimismo, las autoridades incautaron puñales, dosis de marihuana, licor y cigarrillos de contrabando y alcohol vencido en dos locales.

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