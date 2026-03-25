Reacción viral de Sabalenka al probar famoso ‘perro caliente’ de $370.000

La actual número uno del mundo del tenis femenino, Aryna Sabalenka, no solo sigue demostrando su poderío dentro de la cancha, sino que también ha sido protagonista fuera de ella en el Miami Open. En las últimas horas, la jugadora se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar un curioso y llamativo momento tras asegurar su clasificación a los cuartos de final del certamen.

Sabalenka, quien viene consolidando una temporada de alto nivel, superó su compromiso ante Zheng Qinwen con autoridad. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de aficionados y medios fue lo ocurrido instantes después del partido, cuando se dirigía a los vestuarios y recibió una inesperada “recompensa” que rápidamente dio de qué hablar.

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Un “premio” de lujo que se volvió viral

Al término del encuentro, a Sabalenka le ofrecieron probar el famoso “Golden Glizzy”, un exclusivo perro caliente que se ha convertido en uno de los grandes atractivos gastronómicos del torneo. Este particular producto no es un hot dog convencional: su precio supera los 100 dólares y está elaborado con ingredientes de alta gama que lo han posicionado como una verdadera excentricidad culinaria dentro del evento.

La reacción de la tenista fue inmediata y espontánea. Entre risas y evidente satisfacción, no dudó en darle un bocado frente a las cámaras. “Está realmente bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Y además tengo mucha hambre! Esta es mi recuperación, chicos. Gracias”, expresó mientras degustaba el llamativo platillo, generando miles de reacciones en redes sociales.

¿Qué tiene el exclusivo “Golden Glizzy”?

El denominado “Golden Glizzy” ha causado sensación durante el Miami Open no solo por su precio, sino por su extravagante preparación. Este perro caliente está elaborado con carne de wagyu australiano, reconocido por su calidad y suavidad, y está coronado con una lata completa de caviar Golden Goat, un ingrediente asociado al lujo gastronómico.

Además, el producto está decorado con láminas de oro comestible, lo que eleva aún más su carácter exclusivo y lo convierte en una experiencia más cercana a la alta cocina que a la comida rápida tradicional. Esta combinación ha sido suficiente para que el “Golden Glizzy” se convierta en tendencia entre los asistentes al torneo y en redes sociales.

Mientras tanto, Sabalenka sigue firme en su camino dentro del campeonato, combinando su alto rendimiento deportivo con momentos que conectan con el público y amplifican su presencia mediática en uno de los torneos más importantes del circuito.