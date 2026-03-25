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Conmovedor: hija de Yeison Jiménez reveló, EN VIDEO, uno de los últimos momentos que vivió junto a su papá

Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez, recordó al artista en sus redes sociales.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
08:04 a. m.
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Yeison Jiménez ya no se encuentra presente en este plano terrenal, pero sigue siendo parte de la vida de sus familiares, colegas, amigos y seguidores.

El artista, que llegó a posicionarse como el número uno de la música popular colombiana, continúa siendo una inspiración para sus hijos y, por lo tanto, ellos lo recuerdan con frecuencia y amor.

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En medio de esa coyuntura, Camila, su hija mayor, compartió un nuevo video junto al artista en la tarde del martes 24 de marzo de 2026 y conmovió a los internautas.

Este fue el video que Camila, la hija de Yeison Jiménez, publicó para recordar a su papá

Yeison Jiménez, el destacado intérprete de 'Vete', 'Aventurero' y 'Por qué la envidia', siempre demostró ser un padre muy presente, a pesar de los constantes compromisos musicales que tenía que atender.

En consecuencia, el 'niño de Manzanares' hacía lo posible para que sus hijos lo acompañaran en varios de sus conciertos y compartieran tarima con él.

El día que Yeison Jiménez cumplió el sueño de ser el primer cantante de música popular en llenar por sí solo el estadio Nemesio Camacho El Campín, su hija le dio un abrazo inolvidable para expresarle su orgullo, admiración y amor.

Además, ese emotivo momento quedó inmortalizado en la siguiente grabación que salió a la luz en las últimas horas:

¿Cómo fueron las últimas horas de vida de Yeison Jiménez?

En la noche del 9 de enero de 2026, Yeison Jiménez cantó aproximadamente dos horas en Málaga, Santander, y se dirigió a un hotel de ese municipio para descansar.

Al día siguiente, en la mañana, abordó una camioneta junto a su equipo de trabajo con la intención de llegar al Aeropuerto de Paipa y viajar hacia Medellín.

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Sin embargo, en el camino se detuvo a almorzar en Belén, Boyacá, e ingresó a una tienda a comprar unos quesos.

Fue así como comenzó a abordar su avioneta alrededor de las 3:50 de la tarde y, desafortunadamente, sobre las 4:11, apenas tres minutos después del despegue, se presentó el trágico accidente aéreo en el que perdió la vida.

 

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