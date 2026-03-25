Estados Unidos pone dura medida en las visas contra viajeros colombianos: esta es la razón

Colombia se ha consolidado como uno de los países más afectados a nivel global por el reciente endurecimiento de las políticas migratorias y el "freno" administrativo en la expedición de visas hacia los Estados Unidos.

La situación para los colombianos es crítica en dos frentes. Por un lado, las visas de no inmigrante (turismo y negocios B1/B2) enfrentan una de las tasas de rechazo más altas de la región.

La magnitud del freno administrativo es crucial. De acuerdo con las cifras analizadas, esta política —que entró en vigor de manera estricta en enero de 2026— ha provocado que cerca de 250.000 solicitudes de visa de ciudadanos colombianos queden en un limbo jurídico.

Colombia ocupa la quinta posición en el hemisferio con el mayor volumen de trámites detenidos, superada únicamente por naciones con flujos migratorios masivos como México, que lidera la lista con un 15 % de afectación.

¿A quiénes afecta realmente esta medida?

Es crucial distinguir que este "freno" no impacta a todos los viajeros por igual. La restricción está dirigida específicamente a las visas de inmigrante, aquellas destinadas a personas que buscan la residencia permanente (Green Card) a través de lazos familiares o peticiones laborales.

Reunificación familiar: Miles de familias que esperaban concluir sus procesos de petición de padres, hijos o hermanos han visto cómo sus citas consulares han sido postergadas indefinidamente.

Visas de turismo y negocios: Por el contrario, las autoridades han aclarado que los visados de no inmigrante (B1/B2), así como los de estudio y programas de intercambio, continúan operando bajo los canales habituales, aunque los tiempos de espera para las entrevistas de primera vez siguen siendo elevados.

El impacto en Colombia es parte de una tendencia de endurecimiento migratorio en Estados Unidos. En la comparación regional, otros países también sufren las consecuencias: India registra una reducción del 10 %, Filipinas del 9 % (enfocada en salud y servicios) y la República Dominicana un 7 %.

Sin embargo, el caso colombiano destaca por el alto volumen de solicitudes que tradicionalmente procesa la Embajada en Bogotá, una de las más activas del mundo.