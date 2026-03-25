CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos pone dura medida en las visas contra viajeros colombianos: esta es la razón

El país se encuentra entre los más afectados por la suspensión de visas de inmigrante en EE. UU

Foto: Creada con IA Gemini

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
07:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia se ha consolidado como uno de los países más afectados a nivel global por el reciente endurecimiento de las políticas migratorias y el "freno" administrativo en la expedición de visas hacia los Estados Unidos.

La situación para los colombianos es crítica en dos frentes. Por un lado, las visas de no inmigrante (turismo y negocios B1/B2) enfrentan una de las tasas de rechazo más altas de la región.

Estados Unidos habilita visas temporales para estos trabajadores: requieren con urgencia ante escasez
RELACIONADO

Estados Unidos habilita visas temporales para estos trabajadores: requieren con urgencia ante escasez

La magnitud del freno administrativo es crucial. De acuerdo con las cifras analizadas, esta política —que entró en vigor de manera estricta en enero de 2026— ha provocado que cerca de 250.000 solicitudes de visa de ciudadanos colombianos queden en un limbo jurídico.

Colombia ocupa la quinta posición en el hemisferio con el mayor volumen de trámites detenidos, superada únicamente por naciones con flujos migratorios masivos como México, que lidera la lista con un 15 % de afectación.

¿A quiénes afecta realmente esta medida?

Es crucial distinguir que este "freno" no impacta a todos los viajeros por igual. La restricción está dirigida específicamente a las visas de inmigrante, aquellas destinadas a personas que buscan la residencia permanente (Green Card) a través de lazos familiares o peticiones laborales.

  • Reunificación familiar: Miles de familias que esperaban concluir sus procesos de petición de padres, hijos o hermanos han visto cómo sus citas consulares han sido postergadas indefinidamente.
  • Visas de turismo y negocios: Por el contrario, las autoridades han aclarado que los visados de no inmigrante (B1/B2), así como los de estudio y programas de intercambio, continúan operando bajo los canales habituales, aunque los tiempos de espera para las entrevistas de primera vez siguen siendo elevados.
Reino Unido toma decisión que afectará a miles: dejará de expedir visas de estudio para cuatro países
RELACIONADO

Reino Unido toma decisión que afectará a miles: dejará de expedir visas de estudio para cuatro países

El impacto en Colombia es parte de una tendencia de endurecimiento migratorio en Estados Unidos. En la comparación regional, otros países también sufren las consecuencias: India registra una reducción del 10 %, Filipinas del 9 % (enfocada en salud y servicios) y la República Dominicana un 7 %.

Sin embargo, el caso colombiano destaca por el alto volumen de solicitudes que tradicionalmente procesa la Embajada en Bogotá, una de las más activas del mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Cantante fue asesinado: recibió varios impactos de bala

Asesinatos en Colombia

Descubren a policía francés que habría trabajado para sicarios colombianos: les filtraba datos clave para asesinatos

Estados Unidos

Estados Unidos autoriza transacciones en Venezuela para reabrir la embajada

Otras Noticias

Selección Colombia

El XI de gala: así formaría Colombia para enfrentar a Croacia este jueves

La selección Colombia enfrentará este jueves a Croacia y Néstor Lorenzo saldría con su onceno de gala al compromiso.

Yeison Jiménez

Se reveló nuevo video inédito de Yeison Jiménez junto a sus hijos y su esposa antes de su muerte: este es

La grabación fue compartida en el Instagram oficial del artista.

Licencia de conducción

Conductores tendrían que realizar doble pago al tramitar su licencia de conducción: esto se sabe

Inseguridad en Bogotá

Video captó a sujeto que se hacía pasar por limpiavidrios para robar en plena Calle 80 de Bogotá

Semana Santa

Recomendaciones para comprar pescado en Bogotá durante Semana Santa 2026