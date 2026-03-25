Ranking revela cuáles son las mejores facultades universitarias en el país: hay novedades

Una nueva edición de los prestigiosos listados de educación superior ha sacudido el panorama académico nacional. El reporte más reciente, que evalúa el desempeño de las instituciones por áreas específicas del conocimiento, ha confirmado el liderazgo de las universidades tradicionales, pero también ha dado paso a sorpresas en disciplinas de alta demanda tecnológica y social.

De acuerdo con los datos revelados hoy, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Universidad de los Andes se consolidan como las facultades más robustas del país.

La UNAL destaca por tener el mayor número de programas académicos clasificados en el ranking (39 disciplinas), mientras que Los Andes lidera en el número de carreras posicionadas dentro del top 100 a nivel mundial, logrando ubicar 14 de sus programas en esta selecta categoría.

Por su parte, la Pontificia Universidad Javeriana se mantiene firme en el tercer lugar nacional, destacando especialmente en áreas de humanidades y salud, con 30 carreras clasificadas en el listado global.

Facultades y carreras con más reconocimiento en este ranking

El ranking no solo evalúa el prestigio general, sino que pone la lupa sobre facultades específicas. Estos son algunos de los programas colombianos que hoy se consideran entre los mejores del mundo:

Estudios sobre el Desarrollo: La Universidad de los Andes ocupa el puesto 27 a nivel mundial, siendo el programa mejor calificado del país.

Ingeniería de Petróleos: Colombia sigue siendo una potencia académica en este sector. La UNAL se ubica en el puesto 42, seguida muy de cerca por la Universidad Industrial de Santander (UIS) en el puesto 45.

Teología y Estudios Religiosos: La Javeriana destaca globalmente ocupando la posición 42.

Derecho y Marketing: Ambas facultades de la Universidad de los Andes lograron entrar al top 50 global, situándose en los puestos 49 y 43 respectivamente.

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Fuera de la capital, la Universidad de Antioquia (UdeA) lidera en la región paisa, destacando en Medicina y Lenguas Modernas. En el Caribe, la Universidad del Norte sobresale por su facultad de Administración y Negocios, mientras que en el suroccidente, la Universidad del Valle mantiene su prestigio en áreas de ciencias básicas e ingeniería.

El listado de este año no solo tomó en cuenta la reputación académica entre profesores, sino que dio un peso histórico a la empleabilidad de los egresados y el impacto de la investigación (citas por artículo). Además, se introdujeron nuevos indicadores de sostenibilidad, donde las universidades colombianas han mostrado un avance significativo respecto a años anteriores.