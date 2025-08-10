Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 8 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
octubre 08 de 2025
08:56 a. m.
- Sigue la escalada criminal contra funcionarios del Inpec. En Cali fue asesinado el dragoneante Jimmy Salazar tras salir de su turno en la cárcel de Villahermosa.
- Víctimas de las Farc reclaman ser escuchadas tras la primera sentencia contra ese grupo. Piden conocer directamente los alcances del fallo y que su voz esté en el proceso de justicia.
- En Dabeiba, Antioquia, un niño de 9 años desapareció tras caer de una garrucha en aguas del río Sucio. La fuerza de la corriente y el difícil terreno complican la búsqueda del menor.