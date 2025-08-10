CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 8 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
08:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Sigue la escalada criminal contra funcionarios del Inpec. En Cali fue asesinado el dragoneante Jimmy Salazar tras salir de su turno en la cárcel de Villahermosa.
  • Víctimas de las Farc reclaman ser escuchadas tras la primera sentencia contra ese grupo. Piden conocer directamente los alcances del fallo y que su voz esté en el proceso de justicia.
  • En Dabeiba, Antioquia, un niño de 9 años desapareció tras caer de una garrucha en aguas del río Sucio. La fuerza de la corriente y el difícil terreno complican la búsqueda del menor.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 7 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 7 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 7 de octubre de 2025

Otras Noticias

Atlántico

Alias ‘El Negro’ fue recapturado por el feminicidio de Kelly de Arco en Barranquilla

El señalado fue procesado inicialmente por porte ilegal de armas de fuego.

Astrología

Mhoni Vidente alertó sobre la poderosa influencia del Papa León XIV en el futuro de EE.UU.

La reconocida astróloga analizó cómo la influencia del Papa León XIV podría transformar la mentalidad de Donald Trump.

Dólar

Importante movimiento del dólar en Colombia hoy 8 de octubre de 2025: así se cotiza la divisa

María Corina Machado

María Corina Machado afirmó que el entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas

Enfermedades

EPS negarían medicamentos a niños con cáncer por vieja norma del Invima