CANAL RCN
Internacional

Murió un querido actor y humorista: esta fue la causa

La muerte fue confirmada por uno de los programas en los que trabajaba el recordado actor.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
08:14 a. m.
El mundo del entretenimiento se encuentra de luto en Uruguay por la muerte de uno de sus actores y humoristas más queridos.

Gaspar Valverde, que trabajó durante más de tres décadas en los medios de comunicación de su país y se destacó en programas como 'De igual a igual', falleció a sus 50 años.

Esta estrella del humor inició su carrera realizando teatro para niños y, posteriormente, llegó a la televisión para conducir programas y proponer formatos didácticos como los vistos en 'Yo y tres más'.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Gaspar Valverde, el reconocido actor y humorista de Uruguay?

De acuerdo con lo que se ha podido conocer, Gaspar Valverde se descompensó en su casa el pasado 4 de diciembre, tras terminar de grabar el programa 'Fuera de lugar', que se transmite en las plataformas digitales.

En medio de esa situación, el humorista y actor fue trasladado a una entidad hospitalaria y le descubrieron un aneurisma. Por lo tanto, los especialistas comenzaron a realizarle múltiples terapias.

Sin embargo, el pasado 8 de diciembre, Gaspar Valverde sufrió un derrame cerebral y, desafortunadamente, se quedó sin signos vitales.

El programa Fuera de Lugar, en el que trabajaba el actor y humorista Gaspar Valverde, se pronunció tras su muerte

Después de que se confirmó la muerte de Gaspar Valverde, el destacado actor y humorista de Uruguay, el programa Fuera de Lugar le dedicó un post de último adiós.

"Hasta siempre, Gaspar. Gracias por todo", se escribió en la publicación que estuvo acompañada de un video en el que se recordó algunos momentos alegres en los que el humorista fue protagonista.

Además, en el programa del 11 de diciembre de 2025, los otros integrantes de Fuera de Lugar se dedicaron a recordar la trayectoria y el legado de Gaspar Valverde.

