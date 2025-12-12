¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025! Así se está cotizando

El precio del dólar abrió este 12 de diciembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.810,99 pesos.

Eso indica que continuó bajando por segundo día consecutivo y que, respecto al día anterior (11 de diciembre de 2025), perdió 43.29 pesos.

Es así como el precio promedio para que las casas de cambio compren dólares se está ubicando en 3.690 pesos, mientras que en 3.820 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Aunque, se debe tener en cuenta que se han identificado las siguientes tarifas en las principales ciudades del país:

Bogotá: 3.700 pesos para la compra y 3.830 pesos para la venta.

Cali: 3.750 pesos para la compra y 3.860 pesos para la venta.

Cartagena: 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta.

Medellín: 3.660 pesos para la compra y 3.810 pesos para la venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 12 de diciembre de hoy: estos son los datos más importantes

El precio del dólar, en comparación con el viernes de la semana pasada (5 de diciembre de 2025), tuvo un aumento exacto de 53.07 pesos.

Además, haciendo el balance con el precio de hace un mes (12 de noviembre de 2025), el incremento fue de 50.06 pesos, que representan un 1.33%.

Por otra parte, respecto al precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año, se detectó un decrecimiento de 550.23 pesos, que equivalen al 12.62%.

Y, en el último de los casos, en comparación con el precio que el dólar alcanzó en Colombia en el inicio del 2025, el descenso fue de 598.16 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado

A lo largo de esta semana, el precio del dólar ha tenido múltiples cambios, pero no ha bajado de los 3.800 pesos.

Las variaciones han sido las siguientes: