Hallaron a bebé de 11 meses abandonado en un carro en Bogotá: ¿qué se sabe de sus padres?

El bebé fue rescatado luego de que se le escuchara llorando desde el interior del vehículo estacionado en el Chorro de Quevedo.

diciembre 12 de 2025
08:36 a. m.
En el sector del Chorro de Quevedo, ubicado en el barrio La Candelaria, en Bogotá, los habitantes y transeúntes quedaron alarmados al escuchar el llanto insistente de un bebé de apenas 11 meses que permanecía completamente solo dentro de un vehículo.

Al acercarse al carro comprobaron que no había ningún adulto cerca. Los vidrios estaban subidos, el vehículo totalmente cerrado y el bebé inmóvil entre cobijas. Ante esto, se dio aviso de inmediato a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Bebé de 11 meses fue hallado encerrado en un vehículo en el Chorro de Quevedo, en Bogotá

Una vez recibida la alerta, uniformados llegaron al sitio para verificar la situación. Ahí fue donde notaron que el carro permanecía completamente bloqueado y el bebé no tenía supervisión alguna.

Debido al encierro del vehículo, al riesgo para el menor y a la imposibilidad de acceder por medios convencionales, los policías solicitaron apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Según explicó Norberto Caro, jefe de protección de la Mebog:

Se coordina con los bomberos de Bogotá para que acudan al lugar y procedan a abrir el vehículo. A la vista de la comunidad sumamente preocupada, uno de los bomberos ingresó al vehículo y encontró a la menor entre sus cobijas. En aproximadamente 30 minutos, llegan los familiares quienes aducen que se encontraban comprando bebidas embriagantes.

Después de abrir el carro, uno de los bomberos ingresó para sacar al menor, que seguía envuelto y solo entre las cobijas.

Una vez rescatado, los uniformados iniciaron el proceso de restablecimiento de derechos, por lo que el bebé fue trasladado a un centro de protección, donde continúa bajo supervisión institucional.

¿Qué se sabe de los padres del bebé hallado encerrado en un carro en Bogotá?

Treinta minutos después del rescate aparecieron los familiares, presuntamente sus padres, quienes, según relataron las autoridades, argumentaron que se encontraban comprando licor en el sector.

Esto generó aún más indignación entre las personas que presenciaron el operativo, especialmente porque el menor había sido encontrado sin acompañante, encerrado y sin ventilación.

Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación, mientras el bebé permanece bajo protección en espera de que se defina su situación y se determinen responsabilidades frente a este episodio de abandono en pleno centro de la capital.

