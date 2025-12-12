Reconocida actriz tuvo que ser hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud actual

En los últimos días, una de las actrices más reconocidas de México preocupó a sus seguidores tras publicar una foto desde la camilla de un hospital.

Aislinn Derbez, que también se ha destacado como modelo y tiene 39 años, mostró que se encontraba canalizada y, en una primera historia de Instagram, reconoció que ha sido un mes complejo.

"Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes, no lo pueden ni creer. Un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón", escribió Aislinn Derbez.

Además, en una segunda historia, expuso por qué tuvo que ser hospitalizada.

Esta fue la razón por la que Aislinn Derbez, la reconocida actriz de México, tuvo que ser hospitalizada de emergencia

De acuerdo con lo que contó Aslinn Derbez en sus redes sociales, desde hace un tiempo sabía que tenía que realizarse una cirugía, pero la había postergado por miedo.

No obstante, llegó a un punto en el que el procedimiento quirúrgico debía realizarse sí o sí.

"A los que me preguntan si estoy bien, se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo. Hubo una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro mágico, una cirugía que llevaba postergando hace más de un año por miedo, pero que ya no podía postergar más", afirmó.

"Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen del caos es gracias a la tribu que me acompaña y a las herramientas que me sostienen. Por eso me siento profundamente agradecida", complementó.

¿Cuál es el estado de salud actual de Aislinn Derbez, la reconocida actriz de México?

De acuerdo con las últimas fotos que Aislinn Derbez ha compartido en Instagram, ya habría recibido el alta médica.

Además, su papá tuvo un breve diálogo con el programa Despierta América y confirmó que el procedimiento salió bien y que ella se encuentra de buen ánimo y recuperándose.