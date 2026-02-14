CANAL RCN
Colombia

Aparecieron con vida DJ Dever y los dos miembros de su equipo de trabajo

Después de más de 72 horas sin conocerse rastro de su paradero, el alcalde de Cartagena confirmó que el artista y sus compañeros están bajo protección del Gaula.

Foto: captura de video @dj_dever IG.

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
07:34 a. m.
Tras permanecer tres días retenido y sin saber nada sobre su paradero, las autoridades confirmaron que el reconocido artista y productor musical cartagenero DJ Dever y dos de miembros de su equipo fueron dejados en libertad en se encuentran bajo custodia del Gaula de la Policía en el Atlántico.

De acuerdo con las autoridades, todo parece indicar que sería un caso de secuestro exprés.

A raíz de lo sucedido, la agenda de conciertos y eventos programados para este fin de semana había sido cancelada.

¿Dónde aparecieron DJ Dever y su equipo de trabajo?

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que el artista y las dos personas que desparecieron con él están con vida:

Es una gran noticia, la cual esperaba con ansias desde un primer momento, pues toda Cartagena conoce de mi amistad con Deverson. Mi general Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana, me acaba de confirmar que ya está sano y salvo en el CAI de Lagos de Caujaral.

El alcalde señaló que quienes los tenían los dejaron en libertad y que están en manos del Gaula de la Policía.

Así habría sido la desaparición de DJ Dever tras una presentación

El pasado martes 10 de febrero se perdió el rastro del paradero de DJ Dever y de dos miembros de su equipo de trabajo luego de una presentación.

El artista y sus dos compañeros se encontraban realizando un show privado durante la madrugada en una cabaña del municipio de Tubará, Atlántico.

Las primeras versiones tras su desaparición indican que el artista habría sido sacado de ese lugar desnudo y amordazado. Después de ese momento no se volvió a saber nada de ellos.

Horas después, se confirmó el hallazgo del vehículo en el que se transportaba DJ Dever, en el barrio La Paz, en Barranquilla.

Tres días más tarde, el artista y sus trabajadores fueron dejados en libertad.

