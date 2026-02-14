Con baja de último momento, Millonarios está obligado a vencer a Llaneros: horario y TV

Millonarios afronta este sábado un compromiso determinante en el estadio Nemesio Camacho El Campín, cuando reciba a Llaneros por la séptima fecha del fútbol colombiano. El equipo embajador atraviesa un arranque de campeonato irregular y necesita con urgencia sumar tres puntos para abandonar los últimos puestos de la tabla de posiciones. La expectativa es alta entre los hinchas, que esperan ver una mejoría en el rendimiento colectivo y una respuesta inmediata en el marcador.

El encuentro, programado para las 4:30 de la tarde y con transmisión de Win Sports +, representa una oportunidad clave para que el conjunto capitalino confirme la reacción que comenzó a mostrar en las últimas jornadas. El cuerpo técnico confía en consolidar la idea de juego y en que el plantel responda a la exigencia del calendario.

Obligación de sumar en casa

Desde la llegada del entrenador Fabián Bustos, Millonarios ha disputado dos compromisos oficiales. En el primero logró un empate frente a Deportivo Cali y posteriormente consiguió una victoria ante Águilas Doradas, resultados que le dieron un respiro tras un inicio complicado. Sin embargo, el equipo todavía permanece en la zona baja de la clasificación, por lo que el duelo frente a Llaneros se convierte en un examen importante para confirmar la recuperación.

Bustos ha insistido en la necesidad de mejorar la solidez defensiva y la eficacia en el frente de ataque, dos aspectos que han sido determinantes en los resultados adversos del inicio de torneo. El entrenador espera que el grupo mantenga la actitud mostrada en el último partido y logre un triunfo que le permita escalar posiciones.

Ausencia sensible en la nómina

Para este compromiso, el conjunto azul no podrá contar con uno de sus hombres de experiencia. El mediocampista Carlos Darwin Quintero sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, lesión que fue confirmada tras los exámenes diagnósticos realizados por el cuerpo médico del club.

A través de un comunicado oficial, Millonarios informó que el jugador ya se encuentra en proceso de rehabilitación y su incapacidad dependerá de la evolución clínica. La ausencia del experimentado futbolista representa una baja sensible, teniendo en cuenta que había sido titular en el inicio del campeonato.

Con este panorama, Millonarios se prepara para un duelo en el que no hay margen de error. El equipo capitalino necesita hacer respetar su casa y comenzar a encaminar su campaña, con la mira puesta en abandonar los últimos lugares y recuperar la confianza de su afición.