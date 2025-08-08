Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 8 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 08 de 2025
08:20 a. m.
- Se levantó el paro de mineros que mantuvo las vías bloqueadas por varios días en ocho puntos de Cundinamarca y Boyacá. Sin embargo, los campesinos continúan en negociaciones con el gobierno.
- La Alcaldía de Bogotá aseguró que tomará medidas para que no se repitan hechos como el del miércoles en el Movistar Arena. Una persona murió y 20 más resultaron heridas.
- Luego de 20 días de confinamiento, el ELN levantó el paro armado en el sur de Bolívar. Las autoridades siguen llevando ayudas humanitarias a las personas afectadas.