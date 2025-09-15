Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / lunes 15 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 15 de 2025
- Inicia el paso alterno en la vía Bogotá-Villavicencio, en medio del derrumbe en el km 18. Será por la carretera antigua y se dará prioridad a vehículos pesados.
- Expectativa por la decisión de Estados Unidos sobre la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas. ¿Cuáles son los escenarios que enfrenta el país?
- Tras los ataques en Cauca que dejaron un patrullero asesinado y cuatro policías heridos, conocimos unas alertas de la Defensoría del Pueblo para la región.