Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / lunes 29 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 29 de 2025
08:07 a. m.
- Preocupa el aumento de riñas en el país. Según las autoridades, se han incrementado un 27%, principalmente en Bogotá, Medellín y Cali.
- Ante la inseguridad, habitantes de un barrio en el norte de Bogotá se organizaron para alertar a la ciudadanía y autoridades.
- Fue desmantelada una banda que acechaba extranjeros en Cartagena.