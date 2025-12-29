CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / lunes 29 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

diciembre 29 de 2025
08:07 a. m.
  • Preocupa el aumento de riñas en el país. Según las autoridades, se han incrementado un 27%, principalmente en Bogotá, Medellín y Cali.
  • Ante la inseguridad, habitantes de un barrio en el norte de Bogotá se organizaron para alertar a la ciudadanía y autoridades.
  • Fue desmantelada una banda que acechaba extranjeros en Cartagena.
