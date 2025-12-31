CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / miércoles 31 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

diciembre 31 de 2025
10:25 a. m.
  • El mundo saluda al año nuevo. Varios países del Pacífico ya le han dado la bienvenida al 2026, mientras el resto del hemisferio se prepara para la despedida de año.
  • Sigue el éxodo de viajeros en la temporada de fin de año. La terminal del Salitre, de Bogotá, registra alta afluencia de pasajeros.
  • Cerca de 5.000 policías custodiarán las carreteras del país y hacen un llamado a la prudencia en las vías.
