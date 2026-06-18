Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 18 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 18 de 2026
08:00 a. m.
08:00 a. m.
- El candidato Iván Cepeda habló con Noticias RCN para responder las inquietudes de los colombianos respecto a diferentes temas de interés para el país.
- Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el centro de Bogotá. Un vehículo fue abandonado por el conductor luego de chocar con fuerza contra una estructura de la vía.
- En Teusaquillo, una familia denuncia haber sido víctima de delincuentes que los engañaron para poder ingresar a la vivienda a robarlos.