Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 18 de junio de 2026

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junio 18 de 2026
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  • El candidato Iván Cepeda habló con Noticias RCN para responder las inquietudes de los colombianos respecto a diferentes temas de interés para el país.
  • Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el centro de Bogotá. Un vehículo fue abandonado por el conductor luego de chocar con fuerza contra una estructura de la vía.
  • En Teusaquillo, una familia denuncia haber sido víctima de delincuentes que los engañaron para poder ingresar a la vivienda a robarlos.
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