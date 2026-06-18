¿Cómo quedará Colombia en la fase de grupos del Mundial? Esto dice la inteligencia artificial

La Selección Colombia inició con el pie derecho su camino en el Mundial 2026.

En la noche del 17 de junio, la 'tricolor', en el Estadio Ciudad de México, enfrentó a Uzbekistán y se impuso 1-3.

Al minuto 40, tras una asistencia perfecta de Luis Díaz, el lateral Daniel Muñoz abrió el marcador. Sin embargo, al 60, Camilo Vargas falló y Fayzullaev empató el partido.

No obstante, Colombia no se desesperó, sino que enfrentó la adversidad con personalidad y volvió a poner el partido rápidamente a su favor. En el minuto 65, Luis Díaz celebró el 2-1 y, posteriormente, en el 90+9, Campaz fue el autor del 3-1.

En medio de ese panorama, tras el empate entre Portugal y República Democrática del Congo, la 'tricolor', en solitario, se acomodó en la primera posición y el grupo K está así:

Colombia: 3 puntos (+2). República Democrática del Congo: 1 punto (0). Portugal: 1 punto (0). Uzbekistán: 0 puntos (-2).

En consecuencia, la inteligencia artificial realizó un análisis y reveló en qué posición quedaría la Selección Colombia al finalizar la fase de grupos. ¿Cuál fue su veredicto?

Así quedará la Selección Colombia en el grupo K del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

De acuerdo con la inteligencia artificial, la Selección Colombia sería la dueña de la primera posición en el grupo K.

"Mis predicciones son que Colombia le gana 2-0 a República Democrática del Congo y empata 1-1 con Portugal. Con ese escenario, aseguraría el primer lugar con siete puntos", planteó la herramienta digital.

"Después de la primera fecha, Colombia quedó en una posición ideal porque ganó, tiene una diferencia de gol positiva y enfrenta en la segunda jornada al rival que, sobre el papel, tiene menos poder ofensivo que Portugal. Si vence a República Democrática del Congo, estará en los dieciseisavos y con las mejores posibilidades de defender el liderato", añadió.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia en la segunda y tercera fecha del Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará el martes 23 de junio, a las 9:00 de la noche, en el Estadio Guadalajara, vs. República Democrática del Congo.

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Además, en el cierre de la fase de grupos, los dirigidos por Néstor Lorenzo llegarán al Estadio Miami el sábado 27 de junio y enfrentarán a Portugal desde las 6:30 de la tarde.