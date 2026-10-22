Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 22 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 22 de 2026
01:57 p. m.
01:57 p. m.
- ¿Por qué Rodrigo Lara salió del Ministerio del Interior? Hipótesis sobre el inesperado cambio
- Patrullero secuestrado por las disidencias podría perderse el primer cumpleaños de su hija
- Taxista fue a dejar a su hija en el colegio y le robaron el carro en segundos en Bogotá
- Bombardeo contra el ELN en Nariño deja al menos ocho muertos: estos son los detalles