Tarifas diferenciales en los peajes tendrían nuevas condiciones: así lo explicó el Gobierno

El Gobierno Nacional prepara nuevas condiciones para la aplicación de las tarifas diferenciales en los peajes del Eje Cafetero. La medida busca garantizar que los descuentos beneficien a los habitantes que necesitan transitar habitualmente por estas vías y evitar que personas con mayor capacidad económica accedan a un cobro preferencial destinado a las comunidades.

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El tema fue abordado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado. En su intervención, la funcionaria explicó que el Ministerio está terminando de ajustar los requisitos de la reglamentación para cumplir los compromisos adquiridos con los habitantes de la región y corregir problemas registrados con disposiciones anteriores.

¿Qué condiciones tendría el Gobierno para acceder a las tarifas diferenciales en los peajes?

Uno de los principales criterios planteados por la ministra es excluir del beneficio a los propietarios de vehículos de alta gama y a las familias que tienen casas de recreo. Noguera sostuvo que el Estado no debe financiar tarifas reducidas para personas que cuentan con recursos suficientes para pagar el valor completo del peaje.

"Lo que no puede pasar es que un vehículo de alta gama se aproveche de una tarifa diferencial de una comunidad", afirmó la funcionaria durante el debate. Sobre los propietarios de segundas viviendas, agregó: "El que tiene para pagar una segunda casa tiene para pagar el peaje".

Estas declaraciones se refieren específicamente a la reglamentación de las tarifas diferenciales para los peajes del Eje Cafetero. Aunque la ministra señaló que la norma está cerca de expedirse, los requisitos definitivos todavía dependen de la publicación del acto administrativo. Por tanto, las exclusiones mencionadas corresponden a los criterios expuestos por el Gobierno durante la discusión y no deben interpretarse como una reglamentación ya vigente.

¿Quiénes serían los beneficiarios de los descuentos en los peajes del Eje Cafetero?

La intención del Ministerio de Transporte es que las tarifas diferenciales favorezcan a los residentes habituales de las comunidades que utilizan estas vías para desplazarse al trabajo, estudiar o transportar productos agrícolas. Para ello, el Gobierno trabaja en un mecanismo de focalización que permita identificar a quienes cumplen las condiciones establecidas.

La ministra también advirtió que la nueva reglamentación debe evitar los problemas del decreto anterior, que dejó por fuera a comunidades y veredas que requerían el beneficio. El objetivo, según explicó, es establecer requisitos que permitan identificar correctamente a los habitantes que deben recibir el descuento, sin excluir a poblaciones que dependen de estas vías para sus actividades cotidianas.

El debate también puso sobre la mesa la sostenibilidad financiera de las concesiones viales. Noguera explicó que los recursos que se dejan de recaudar por las tarifas diferenciales deben ser compensados con los excedentes de la propia concesión. Por eso, una focalización inadecuada podría reducir los recursos disponibles para sostener la infraestructura y dificultar que otras comunidades del país accedan a beneficios similares.

La discusión sobre los peajes del Eje Cafetero refleja así el reto de conciliar dos objetivos: cumplir los compromisos de ofrecer tarifas preferenciales a las comunidades y garantizar que los descuentos lleguen a quienes los necesitan. La ministra aseguró que el Gobierno está cerca de expedir la norma definitiva, pero las condiciones concretas para acceder al beneficio se conocerán una vez se formalice la reglamentación.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.