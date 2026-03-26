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Trump frena por 10 días más los ataques a centrales eléctricas de Irán

Es la segunda vez que el presidente estadounidense suspende los ataques que había anunciado contra las plantas energéticas de Irán.

Trump frena por 10 días más los ataques a centrales eléctricas de Irán
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
09:45 p. m.
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El presidente Donald Trump suspendió por diez días más cualquier orden sobre un posible ataque contra una importante planta de energía de Irán, esto ante el avance en las conversaciones con el régimen iraní al que le insiste en la reapertura completa del Estrecho de Ormuz.

"Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación que difunden noticias falsas, y de otros, van muy bien", aseguró Trump en la red social Truth.

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Agregó que "el período de destrucción de la planta de energía" quedó suspendido hasta el lunes 6 de abril a las 8:00 de la noche, hora del Este (7:00 p.m. en Colombia).

¿Por qué Trump aplazó por segunda vez el ultimátum a Irán?

El mandatario estadounidense el sábado 21 de marzo le había dado a Irán 48 horas para reabrir el Estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques contra sus plantas de energía. Sin embargo, el lunes prorrogó el plazo por cinco días y este jueves, por diez días más.

Según indicó Trump, la reciente decisión se debe a una petición de Irán ya que las conversaciones van "muy bien", pero Irán ha declarado que no mantiene conversaciones con Estados Unidos.

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La propuesta estadounidense de 15 puntos, fue transmitida a Irán por Pakistán. Altos funcionarios y el representante del líder supremo de Irán consideraron que solo servía a los intereses de Estados Unidos e Israel.

La propuesta incluía exigencias que iban desde el desmantelamiento del programa nuclear iraní hasta la limitación de sus misiles y la entrega efectiva del control del estrecho.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán afirmó que se estaban llevando a cabo "conversaciones indirectas" entre Estados Unidos e Irán a través de mensajes transmitidos por Islamabad, y que otros estados, como Turquía y Egipto, también apoyaban los esfuerzos de mediación.

Fuentes iraníes han señalado que ese país ha endurecido su postura desde que comenzó la guerra, exigiendo garantías contra futuras acciones militares, compensación por las pérdidas y el control formal del Estrecho de Ormuz.

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