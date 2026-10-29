Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 29 de octubre de 2026

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octubre 29 de 2026
11:12 a. m.
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  • Yuli Janet Ávilez fue asesinada en plena calle del barrio Porvenir, en Bosa. Su familia pide que el feminicida se capturado y pague por el crimen.
  • ¿Quién es alias Andresito? Este es el prontuario del criminal que fue abatido en el operativo que lideró el presidente Abelardo de la Espriella en Bogotá.
  • En Bogotá capturaron a una jueza, a un funcionario de servicios judiciales y a una abogada por negociar $1.200 millones para liberar a un extranjero pedido en extradición por narcotráfico.
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