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Revelan imágenes de la lujosa isla de la familia de Fidel Castro en Cuba

Así es Cayo Piedra, la isla privada de la familia de Fidel Castro en Cuba.

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
09:49 a. m.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió una infografía de Cayo Piedra, un enclave insular asociado a la familia de Fidel Castro en Cuba. El mapa identifica residencias, piscina, muelle, restaurante flotante y un área para delfines, además de señalar un supuesto lanzador de misiles.

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La publicación reavivó la controversia sobre los privilegios atribuidos a la élite cubana, en medio de las tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana. El embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, también mostró imágenes del lugar durante una intervención ante la Asamblea General.

¿Qué muestran las imágenes de Cayo Piedra?

La infografía, titulada Castro’s Cay, identifica distintas instalaciones que, según el material difundido por Rubio, formarían parte de la isla. Entre ellas aparecen la residencia principal de la familia de Fidel Castro, una casa para huéspedes, piscina, helipuerto y muelle.

El gráfico también señala un restaurante flotante y un recinto destinado a delfines y en el extremo norte aparece marcado un lanzador de misiles.

Rubio acompañó la imagen con el mensaje “Isla privada del régimen corrupto en Cuba”, una frase con la que cuestionó los privilegios de los dirigentes de la isla.

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Cayo Piedra está ubicado frente a la costa sur de la provincia cubana de Matanzas y ha sido descrito en publicaciones anteriores como un refugio utilizado por Fidel Castro, sus familiares e invitados.

¿Qué dijo el embajador de Estados Unidos ante la ONU?

Michael Waltz presentó el enclave como ejemplo de las comodidades que, según sus señalamientos, tendría la familia Castro mientras buena parte de la población cubana enfrenta dificultades económicas y problemas de abastecimiento.

En un video publicado en redes sociales, el diplomático enumeró las instalaciones que aparecen en el mapa y cuestionó que la familia contara con una isla privada con marina, alojamientos para invitados y una laguna para delfines.

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La exposición hizo parte de una intervención más amplia de Waltz ante la Asamblea General, en la que criticó a la dirigencia cubana y defendió la posición de Washington frente al Gobierno de La Habana. La imagen volvió a la discusión pública en un momento de tensión entre ambos gobiernos.

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