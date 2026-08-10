Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 8 de octubre de 2026
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Mañana Express
octubre 08 de 2026
11:53 a. m.
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El grupo era conocido como las Cizallas’, al presentarse con esta herramienta para abrir candados y rejas de metal en los establecimientos de comercio.
El ciclista habló tras revelarse que estaría analizando la posibilidad de unirse a Nairo Quintana y retirarse del ciclismo profesional.