CANAL RCN

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 7 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 7 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 7 de octubre de 2026

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Desarticulan banda que robaba supermercados y transportaba su mercancía en vehículos de “ayuda humanitaria”

El grupo era conocido como las Cizallas’, al presentarse con esta herramienta para abrir candados y rejas de metal en los establecimientos de comercio.

Egan Bernal

Egan Bernal se pronunció tras rumores de retiro: "No se trata de seguir por seguir"

El ciclista habló tras revelarse que estaría analizando la posibilidad de unirse a Nairo Quintana y retirarse del ciclismo profesional.

Salario mínimo

Fenalco pide que el decreto con aumento del salario mínimo 2026 quede nulo: estos son los motivos

Festival Estéreo Picnic

Travis Scott, David Guetta, Arcángel y más: este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2027

Animales

Interpol incautó más de 1.000 animales vivos traficados ilegalmente: ¿qué especies había?