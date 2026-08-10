Desarticulan banda que robaba supermercados y transportaba su mercancía en vehículos de “ayuda humanitaria”

Las autoridades realizaron la captura en Bogotá de seis integrantes de una banda delincuencial dedicada al hurto de supermercados, que estarían relacionados con 30 reportes, que generaron pérdidas cercanas a los 600 millones de pesos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, el grupo era conocido como las Cizallas’, al presentarse con esta herramienta para abrir candados y rejas de metal, en establecimientos de comercio.

Según el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, “su modus operandi consistía en hurtar supermercados de manera violenta en las localidades de Suba, Barrios Unidos y Kennedy”.

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Prendas de los establecimientos de comercio y vehículos de “ayuda humanitaria” para pasar desapercibidos

Para evadir el control de las autoridades, “este grupo delincuencial contaba con vehículos y locales comerciales, que eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de los elementos hurtados. Además, utilizaban prendas de vestir alusivas a los establecimientos comerciales”.

Incluso, se estableció que utilizaban camionetas de carga, que adecuaban para hacer pasar por vehículos de ayuda humanitaria y no levantar sospechas entre sus víctimas y la Metropolitana.

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La mercancía era almacenada en viviendas familiares:

Luego de amedrantar a los cajeros y demás trabajadores de los supermercados en su lista negra, hurtaban los objetos de valor, incluso, del área de bodega.

La mercancía era entonces transportada a una vivienda del barrio Garcés Navas, de la localidad de Engativá, de propiedad del padre de uno de los integrantes de la banda.

Según el comandante Cristancho, “durante estos operativos se incautaron tres vehículos, tres celulares, 35 botellas de licor, 339 cajetillas de cigarrillos y 1.070 gramos de estupefacientes”.