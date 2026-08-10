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Interpol incautó más de 1.000 animales vivos traficados ilegalmente: ¿qué especies había?

La operación Madre Tierra VIII se desarrolló en nueve países de América Latina y el Caribe.

Animales incautados
Foto: Diseñado por Magnific

Valentina Bernal

octubre 08 de 2026
08:49 a. m.
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Una ofensiva internacional contra las redes dedicadas a los delitos ambientales dejó 233 personas detenidas y permitió recuperar más de 1.000 animales silvestres vivos en varios países de América Latina y el Caribe.

La operación, denominada Madre Tierra VIII, se realizó durante junio y julio en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

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Además del tráfico de fauna, los investigadores rastrearon actividades relacionadas con deforestación y explotación minera ilegal.

¿Qué animales lograron rescatar?

Entre los ejemplares recuperados hay especies que estaban siendo movilizadas por rutas utilizadas habitualmente por estructuras criminales.

En México, las autoridades rescataron dos tigres de Bengala, además de leones, ocelotes y jaguares.

En Nicaragua fueron recuperadas aves exóticas, entre ellas loros y diferentes especies de guacamayos.

De acuerdo con Interpol, en el conjunto de países participantes, los reptiles, insectos poco comunes y aves exóticas representaron la mayor parte de los animales encontrados.

¿Cómo traficaban con estos animales?

Los investigadores siguieron las rutas utilizadas para transportar fauna silvestre desde Centroamérica hacia Europa y Asia.

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Uno de los hallazgos más preocupantes es que, en algunos casos, esas mismas rutas coinciden con las utilizadas para movilizar estupefacientes y otros productos ilícitos.

La investigación permitió identificar a 312 personas y entidades presuntamente vinculadas con estas redes.

Paralelo a esto, la Interpol también puso la lupa sobre las estructuras financieras que se benefician de estas actividades.

La directora de la oficina regional de Interpol para Centroamérica, Krandall Gullock, explicó que seguir el rastro del dinero permite ir más allá de quienes ejecutan directamente actividades como la tala de árboles, la extracción de oro o la captura de animales.

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