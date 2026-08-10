Fenalco pide que el decreto con aumento del salario mínimo 2026 quede nulo: estos son los motivos

Luego de no llegar a un acuerdo con los empresarios y centrales obreras, el entonces presidente Gustavo Petro anunció el 29 de diciembre de 2025 que el alza del salario mínimo para 2026 iba a ser del 23.7 %.

La cifra, entonces, quedó en $1.750.905 sin subsidio de transporte y $2.000.000 con el subsidio. Este aumento fue ampliamente cuestionado en varios sectores, los cuales consideraron que no iba de la mano con la economía nacional.

¿En cuánto subió el salario mínimo 2026?

Fue el 12 de febrero cuando el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto como medida cautelar por falta de motivación. Dispuso de ocho días para que el gobierno emitiera otro decreto con un valor que correspondiera a los factores estipulados en la ley, tales como el IPC y la meta de inflación, entre otros.

Seis días después, el gobierno efectivamente dio a conocer el nuevo decreto, el cual mantenía ese incremento porcentual, pero especificando los motivos que llevaron a estipularlo, incluyendo estudios técnicos y científicos.

La siguiente fecha clave fue el 17 de julio. El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional, por lo que el decreto se iba a mantener vigente mientras se tomaba una decisión de fondo.

¿Qué pasaría con los salarios ya pagados?

Este jueves 8 de octubre, se conoció que la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) reiteró ante el Consejo de Estado su solicitud de declarar la nulidad del decreto 1469 del 29 de diciembre.

Para la organización, ese 23.7 % no contempló los parámetros en la Ley 278 de 1996 ni el Código Sustantivo del Trabajo. Los aspectos en cuestión son la inflación, la productividad, el crecimiento nacional y el impacto del salario en la economía.

Jaime Alberto Cabal, el presidente de Fenalco, afirmó que el señalado desconocimiento es motivo suficiente para que el decreto sea anulado por el alto tribunal.

En caso de que la solicitud tenga luz verde, ¿qué pasaría con los salarios ya devengados? Cabal aclaró que la nulidad no implicaría devolverlos, sino que se busca un “restablecimiento de la legalidad”.