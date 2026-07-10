Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 7 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 07 de 2026
04:50 p. m.
04:50 p. m.
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