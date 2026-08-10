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Travis Scott, David Guetta, Arcángel y más: este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2027

El Festival Estéreo Picnic 2027 tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.

LINE UP FEP 2027
Foto: FEP 2027

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
10:50 a. m.
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El próximo 19, 20 y 21 de marzo de 2027, Bogotá volverá a vibrar con una nueva versión del Festival Estéreo Picnic; el 29 de septiembre inició la venta de boletería para los 'creyentes' y la venta general de la primera etapa se cerró el pasado 6 de octubre. De igual forma, este 8 de octubre inició la etapa 2 con venta exclusiva para clientes del grupo AVAL mientras que el 10 de octubre iniciará la venta para el público general.

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Este mismo jueves 8 de octubre, el festival reveló el cartel oficial de artistas que estarán presentes en la edición 2027 y los fanáticos que aún no habían adquirido las entradas a la espera del 'line-up' oficial, ya pueden tomar la decisión.

Cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2027

El festival presentó este 8 de octubre el cartel oficial de artistas que harán parte de la edición #16 de los tres días de música. Estos serán los artistas principales:

  • Travis Scott
  • Charli XCX
  • David Guetta
  • Arcángel
  • Avenged Sevenfold
  • The Neighbourhood
  • Rawayana
  • The Prodigy
  • Milo J
  • SOMBR

Otros de los nombres más importantes que estarán en el festival son: Fontaines D.C., Amelie Lens, Marlon Hoffstadt, Khruangbin, The War On Drugs y Malcolm Todd.

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'Line-up' completo del FEP 2027

Además de los artistas principales, este es el resto de cantantes y agrupaciones confirmadas para el festival del 2027:

RAYE, Cage The Elephant, Lola Young, Kasabian, Four Tet, TOMORA, Slayyyter, Angine de Poitrine, xxxx, Nina Kraviz, Leon Bridges, BICEP, The Avalanches, ADÉLA, El Mató a un Policía Motorizado, Sammy Virji, Mitú, Tiga, Topboy, Boys Noize, Lola Indigo, Boy Harsher, La Ramona, Depresión Sonora, Snow Strippers, Nicola Cruz, Chuwi, Verraco & Lechuga Zafiro, Midnight Generation, Amaia, Die Spitz, Violet Grohl, Ninajirachi, Winona Riders, Young Cister, Mind Enterprises, Austin TV, Emyl Rusev, ANNĒ, Vic Deal, Astro, Estamos Perdidos, Annasofia, lila sky, Nohaaddana, Gotshell, Zuco OMG, Siete Catorce, Ela Conem, Amanda Mussi, Keke Minowa, NO2O, Pepo, Encarta 98, Lady Arias, Conjunto Media Luna, Entrañas, Jack Vargas, DeGlorian, b444dlove, Selva Volcán, María Manuela y Luz No Estrella.

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