Alias Calarcá no se presentó a audiencia de imputación por atroces crímenes y se la reprogramaron

La audiencia de formulación de imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias de Calarcá, tuvo que ser aplazada luego de que el señalado cabecilla de las disidencias de las Farc y su abogado defensor no comparecieran, de manera virtual, a la diligencia programada ante un juzgado de control de garantías en Villavicencio, Meta.

La decisión fue tomada por la juez encargada del caso, quien determinó reprogramar la audiencia para el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana.

Ese día, según quedó establecido, los fiscales del Grupo de Tareas Especiales avanzarán con la imputación formal de varios delitos relacionados con hechos violentos atribuidos al señalado integrante de las disidencias armadas.

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Los graves delitos que le imputarán a alias Calarcá

Entre los cargos que serán presentados figuran concierto para delinquir, homicidio agravado y homicidio en persona protegida, además de otras conductas que hacen parte de la investigación adelantada por la Fiscalía.

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, es señalado de tener más de 30 años de historial dentro de las filas de las Farc y, posteriormente, en las disidencias que continuaron operando tras el acuerdo de paz.

De acuerdo con información de la Fundación Pares, el cabecilla habría sostenido disputas internas con alias Iván Mordisco, confrontaciones que terminaron profundizando fracturas al interior de esas estructuras ilegales.

Las autoridades mantienen investigaciones sobre las actividades criminales atribuidas a alias Calarcá y las estructuras bajo su influencia, especialmente en zonas donde persisten disputas armadas y hechos de violencia.

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¿Por qué alias Calarcá no se presentó en la audiencia?

La diligencia judicial estaba prevista para desarrollarse este lunes en Villavicencio, pero la ausencia tanto de alias Calarcá como de su representante legal impidió que el proceso avanzara.

Ante la situación, la juez decidió suspender la audiencia y fijar una nueva fecha para garantizar el desarrollo del procedimiento judicial que quedó establecido para el jueves 28 de mayo, a las 9:00 de la mañana.

Hasta el momento no se conocieron mayores detalles sobre las razones de la inasistencia del señalado cabecilla y de su abogado, situación que obligó a las autoridades judiciales a reorganizar el calendario del proceso.

La nueva diligencia será clave para definir el rumbo del proceso judicial contra alias Calarcá y determinar los siguientes pasos dentro de las investigaciones por los delitos que le serán atribuidos oficialmente ante la justicia.