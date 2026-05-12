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¿Santa Fe o América? IA sorprendió y reveló el equipo que clasificará a semifinales de Liga BetPlay

La inteligencia artificial analizó estadísticas, antecedentes y rendimiento reciente para pronosticar quién clasificará entre Santa Fe y América a semifinales.

Santa Fe vs. América
Foto: Santa Fe

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
10:54 a. m.
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La serie entre Independiente Santa Fe y América de Cali promete emociones hasta el último minuto. Este martes, ambos equipos se enfrentarán en el estadio El Campín por el juego de vuelta de los playoff, duelo que definirá al clasificado a las semifinales del campeonato colombiano.

El compromiso llega completamente abierto después del empate 1-1 en el partido de ida disputado en Cali, aunque para muchos el cuadro cardenal dejó mejores sensaciones futbolísticas durante gran parte del encuentro.

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Ahora, con el apoyo de su hinchada y el peso de la historia reciente en Bogotá, Santa Fe buscará sellar el paso a la siguiente ronda frente a un América que llega con la confianza de haber realizado una mejor campaña en el todos contra todos.

Santa Fe tiene números favorables ante América en Bogotá

Los antecedentes recientes juegan a favor del conjunto bogotano. En los últimos diez enfrentamientos disputados en Bogotá, Santa Fe consiguió cinco victorias, empató cuatro partidos y apenas perdió uno frente al equipo escarlata.

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Además, América no derrota a Santa Fe en El Campín desde agosto de 2019, cuando logró imponerse 1-2. Desde entonces, el cardenal ha sabido hacerse fuerte en casa con resultados importantes como el 2-1 en agosto de 2025, el 1-0 en abril de 2024 y el 2-0 en marzo de 2023.

Uno de los partidos más recordados entre ambos equipos ocurrió en diciembre de 2020, cuando Santa Fe venció 2-0 al América en Bogotá durante la final del campeonato colombiano, a pesar de perder en el global.

IA da su pronóstico y el posible clasificado a semifinales

Tomando en cuenta el rendimiento reciente, la localía y los antecedentes en El Campín, el panorama parece inclinarse ligeramente a favor de Santa Fe.

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Aunque América fue más regular durante la fase del todos contra todos y terminó cuarto con 33 puntos, mientras Santa Fe clasificó octavo con 29 unidades, el presente de la serie muestra un contexto diferente.

Con base en los datos y el comportamiento reciente entre ambos clubes, el pronóstico apunta a una clasificación de Independiente Santa Fe con un marcador ajustado, posiblemente por 1-0 o 2-1, en un partido muy cerrado y disputado hasta el final.

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