Bancolombia suspenderá sus servicios por un tiempo: descubra fecha y hora

A través de la aplicación móvil de Nequi, Bancolombia realizó un importante anuncio para los próximos días.

La entidad bancaria les avisó a sus usuarios que algunos de sus servicios no estarán disponibles durante el domingo 17 de mayo de 2026.

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La razón es que se llevará a cabo un mantenimiento con la intención de optimizar el funcionamiento de los canales digitales de Bancolombia y ofrecer una mejor experiencia.

¿Cuáles son los horarios en los que Bancolombia suspenderá su servicio? ¿Cuáles son las funciones a las que no se podrá acceder de manera momentánea? Entérese aquí en Noticias RCN.

Hora y fecha de la suspensión parcial que tendrá Bancolombia próximamente

"¡Ten en cuenta! Entre las 3:00 a.m. y las 7:00 a.m. del domingo 17 de mayo de 2026, Bancolombia realizará un mantenimiento", se informó en la sección de notificaciones de Nequi.

"Por eso, durante este tiempo no podrás enviar plata entre Bancolombia y Nequi, pagar a través del QR Entre Cuentas de Bancolombia y usar las llaves de Bancolombia", se agregó.

¿Nequi funcionará o también estará en mantenimiento?

Con el objetivo de que los usuarios de Bancolombia tengan una alternativa para mover su dinero y seguir realizando sus pagos durante esa franja horaria, Nequi funcionará con normalidad.

"Tranquilo, podrás entrar a tu Nequi sin problema, hacer transferencias entre cuentas Nequi, pagos con la Tarjeta Nequi, transferencias a otros bancos por llave, recargas, pagos PSE y demás servicios disponibles durante este tiempo", se aclaró.