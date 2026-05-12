¿Bad Bunny volverá a Colombia?: esto reveló el puertorriqueño en sus redes sociales

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido artísticamente como Bad Bunny, ha sorprendido a sus fanáticos colombianos al compartir recientemente, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, detalles de su paso por Colombia durante su más reciente presentación en 2025.

Dicha dinámica ha sido utilizada por el puertorriqueño para lograr conectar y empatizar más con sus fanáticos desde sus redes sociales, pues el hombre decidió eliminar todos los posts de su perfil oficial para dedicarse a compartir contenido que desaparece a las 24 horas.

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¿Bad Bunny habló sobre un regreso a Colombia?

El puertorriqueño se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados del mundo y en Colombia no es la excepción ya que, durante su presentación en el 2025, logró vender la totalidad de la boletería en tiempo récord.

Por esto, el turno fue para Colombia ya que el puertorriqueño compartió imágenes, videos y demás clips que logró capturar durante su paso específicamente por Medellín.

Dentro de las instantáneas se observan algunas calles de la ciudad que fueron recorridas por el hombre, zonas turísticas que visitó, la vista periférica de la ciudad, entre otros símbolos representativos de la cultura colombiana.

Así mismo, compartió una reflexión en donde exaltó la gratitud con el público nacional al sentir una “energía especial” durante su última presentación. Pese a que no confirmó ninguna fecha adicional en el país, reveló que estaría próximo a volver.

“Por muchos años he visitado Medellín, siempre la he pasado bien y me he llevado bonitas experiencias de esa ciudad. Pero lo que se vivió el pasado enero en el estadio Anastasio fue otra cosa”.

“Jamás había sentido esa energía en las pasadas ocasiones y siendo sincero han sido una de las ciudades con la mayor energía en esta gira. Tengo mucho, mucho y mucho más que contar sobre ustedes y su tierra. Algún día será y nos veremos pronto”, explicó.

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Bad Bunny escucha Diomedes Díaz

Otro de los detalles que más revolucionó las redes sociales fue el uso de la canción ‘Tu eres la reina’, de Diomedes Díaz, para una de las historias que compartió en sus redes sociales oficiales.

Dicho detalle ha generado gran emoción entre sus seguidores, quienes manifestaron que su detalle buscaría conectar más con su público nacional.