Yeferson Cossio volvió a pronunciarse sobre su voto en segunda vuelta presidencial: esto dijo

Yeferson Cossio, el reconocido creador de contenido de Colombia, apoyó a Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial.

Sin embargo, debido a que la candidata no pasó a la segunda vuelta, el antioqueño rompió el silencio y reveló que votará por Abelardo de la Espriella el próximo 21 de junio de 2026.

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El argumento de Yeferson Cossio fue que solo hay dos opciones y que, basado en su punto de vista, no quiere que la 'izquierda' siga al frente del país.

No obstante, algunos seguidores se han mostrado en desacuerdo con él y han enviado mensajes en los que le manifiestan que, tras la declaración que Abelardo de la Espriella hizo sobre los gatos en una entrevista de hace varios años, no entienden cómo él, que es una persona animalista, puede apoyarlo.

Fue así como el creador de contenido rompió el silencio y habló nuevamente de la segunda vuelta presidencial. ¿Qué dijo exactamente?

Yeferson Cossio volvió a ratificar su apoyo por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial

"Honestamente, ¿a ustedes quién los entiende? Tengo el DM lleno e inundado de mensajes. ¿Por qué digo que quién los entiende? Porque estábamos con una candidata como Paloma, que de la mano de Pipe Córdoba sacaron unas propuestas para los animales y que, de hecho, yo en campaña los acompañé, pero no les gustó y no votaron por ella", comenzó afirmando el creador de contenido.

"Les dio miedo que el pueblo se quedara con la 'izquierda', así que los que iban a votar por Paloma votaron por Abelardo. A partir de este punto, no es qué me guste o qué no me guste. Tenemos dos opciones y ya ustedes verán con cuál se van a quedar. Hay dos puntos: 'extrema izquierda' o 'extrema derecha', pare de contar", añadió.

Asimismo, Yeferson Cossio indicó que, desde su perspectiva, en segunda vuelta no deberían estar los 'extremos', sino que Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

¿Qué tener en cuenta para la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Al igual que en la primera vuelta presidencial, el 21 de junio se abrirán las urnas a las 8:00 de la mañana y se cerrarán a las cuatro de la tarde.

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Además, por el hecho de votar, los ciudadanos podrán gozar de medio día libre totalmente remunerado por sus empresas, mientras que los jurados de votación tendrán derecho a un día completo.