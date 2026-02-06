James Rodríguez desató furor: jugadores de Costa Rica hicieron fila para tomarse una foto con él

La victoria de la selección Colombia por 3-1 sobre Costa Rica en el estadio El Campín dejó varios aspectos destacados dentro del terreno de juego, pero también una escena que llamó la atención una vez concluyó el compromiso. El protagonista fue James Rodríguez, quien volvió a demostrar el reconocimiento y respeto que ha construido a lo largo de su carrera profesional.

Luego del pitazo final, mientras los futbolistas se dirigían hacia los vestuarios por la zona mixta del escenario bogotano, varios integrantes de la selección costarricense aprovecharon la oportunidad para acercarse al capitán colombiano.

Lejos de la tensión propia de la competencia, el momento estuvo marcado por gestos de admiración hacia uno de los jugadores más importantes que ha tenido el fútbol colombiano en las últimas décadas.

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular tras el encuentro, al menos cuatro futbolistas del conjunto centroamericano esperaron su turno para fotografiarse con el mediocampista cucuteño. La escena evidenció la huella que James ha dejado en el fútbol internacional gracias a una trayectoria que lo ha llevado a competir en algunas de las ligas y clubes más prestigiosos del mundo.

¿Por qué James sigue siendo una figura admirada por otros futbolistas?

A lo largo de su carrera, el volante colombiano ha protagonizado momentos memorables tanto a nivel de clubes como con la selección nacional. Su destacada actuación en la Copa del Mundo de Brasil 2014 lo convirtió en una de las grandes figuras del torneo y le abrió las puertas de equipos de primer nivel en Europa.

Además de su paso por el Real Madrid y el Bayern Múnich, James también defendió las camisetas de otros clubes importantes del continente europeo, consolidando una trayectoria que lo posicionó como uno de los futbolistas más reconocidos de América Latina. Esa experiencia internacional continúa generando admiración entre jugadores de distintas generaciones.

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Una imagen que refleja el respeto ganado durante su carrera

Más allá del resultado del amistoso, el episodio vivido en los pasillos de El Campín dejó una postal significativa. No es habitual que varios jugadores de una selección rival hagan fila para solicitar fotografías a un adversario inmediatamente después de un partido, algo que demuestra la dimensión deportiva que ha alcanzado el número 10 colombiano.

Mientras Colombia continúa su preparación para la Copa del Mundo de 2026, James Rodríguez sigue siendo una de las principales referencias del equipo de Néstor Lorenzo.

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Su liderazgo dentro del campo y el reconocimiento que despierta fuera de él quedaron nuevamente en evidencia durante una noche especial en Bogotá, donde no solo celebró una victoria con la selección, sino que también recibió una muestra de respeto por parte de varios integrantes del combinado costarricense.