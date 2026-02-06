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¡Cayó el dólar y tocó su nivel más bajo en un mes! Así abrió hoy 2 de junio de 2026

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 2 de junio de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 02 de 2026
08:28 a. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este 2 de junio de 2026 en 3.540,00 pesos, según el Banco de la República.

Además, la Tasa Representativa del Mercado quedó en 3.560,24 pesos, lo que indica que alcanzó su nivel más bajo en más de un mes.

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El registro histórico del dólar indica que la última TRM similar había sido el 27 de abril de 2026, cuando reportó un precio de 3.551,17 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 2 de junio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del martes de la semana pasada (26 de mayo de 2026), disminuyó 106.82 pesos, que equivalen al 2.91 %.

Además, tomando como referencia la TRM de hace un mes (2 de mayo de 2026), la caída fue de 77.27 pesos y el 2.12 %.

Revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (2 de junio de 2025), el descenso fue de 196.84 pesos, que representan el 5.24 %.

Y, por último, teniendo en cuenta la TRM con la que inició el 2026, se perdieron exactamente 588.48 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas son las tasas para compra y venta

En las primeras horas de este 2 de junio, las casas de cambio de las principales ciudades han estipulado las siguientes tarifas:

Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 1 de junio de 2026, tras la primera vuelta presidencial
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  • Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.730 pesos para que los vendan.

 

 

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