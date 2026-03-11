Este fue el top 10 de carros más vendidos en octubre de 2026: hubo novedades en las ventas

El sector automotor colombiano cerró el mes de octubre de 2026 registrando un total de 32.175 vehículos nuevos matriculados. Aunque la cifra representó un ajuste del 4,9 % frente a las ventas de septiembre, el balance interanual de la industria mantiene un ritmo de crecimiento consolidado, con un volumen acumulado que roza las 280.000 unidades en lo que va del año.

El décimo mes del año trajo giros significativos en las dinámicas de consumo. La principal novedad de la jornada la protagonizó la familia Kia K3 (en sus versiones Sedán y Cross), la cual escaló al primer puesto mensual tras destronar al líder de los meses previos, impulsando a la marca surcoreana en la tabla general del mercado.

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Según el más reciente informe del sector automotor presentado por la ANDI y Fenalco, el listado de las diez referencias más matriculadas en el país quedó estructurado de la siguiente manera:

Kia K3 (Sedán + Cross): 1.356 unidades Renault Duster: 1.215 unidades Chevrolet Onix: 989 unidades Toyota Corolla Cross: 947 unidades Tesla Model Y: 884 unidades Mazda CX-30: 713 unidades Kia Picanto: 706 unidades Mazda 2: 646 unidades Chery E5: 592 unidades Kia Sportage: 572 unidades

El modelo coreano registró el volumen mensual más alto con 1.356 matrículas, consolidando el posicionamiento de la marca en los segmentos familiar y juvenil.

Por otro lado, la ensamblada nacional Renault Duster se mantuvo firme en el segundo lugar con 1.215 unidades, seguida de cerca por el Chevrolet Onix (989 unidades) y la Toyota Corolla Cross (947 unidades).

Destaca el ingreso de la propuesta electrificada Chery E5 a la novena posición con 592 unidades, reflejando la penetración constante de marcas chinas en los listados de preferencias del consumidor nacional.