¿En qué consiste el proyecto de ley que busca acabar con los criaderos ilegales?

La senadora Andrea Padilla explicó en sus redes sociales detalles de la iniciativa ‘No son mercancía’, la cual busca acabar con los criaderos ilegales y clandestinos.

La congresista precisó que actualmente tener un criadero de perros o gatos para su comercialización es legal, a tal punto que estos lugares deben pagar impuestos y, además, los animales son expuestos en jaulas.

Los puntos clave del proyecto

Por eso, explicó que el proyecto de ley busca prohibir la venta de animales que están en vitrinas locales y en plazas de mercado. “Ellos no son mercancía como para estar exhibidos igual que un par de zapatos”, mencionó al indicar que la propuesta incluye a las aves ornamentales.

La iniciativa, además, tiene como alcance ponerles punto final a los criaderos ilegales y clandestinos, teniendo en cuenta que las especies en estos lugares viven bajo condiciones lamentables.

Ahora bien, aquellos criaderos que cumplen con las condiciones tendrían que someterse a estrictos procesos de control con elevados estándares de calidad animal.

Peligros de los criaderos ilegales

“De convertirse en ley, lograríamos que desaparecieran dos prácticas crueles: la exhibición de animales para la venta y la clandestinidad con malas prácticas”, expuso.

Una de las principales problemáticas que afrontan los animales son los criaderos ilegales. El Instituto de Protección y Bienestar Familiar (IDPYBA) de Bogotá explica que en la ciudad solo son permitidos aquellos que están en áreas rurales y bajo condiciones específicas.

Sin embargo, aquellos animales que viven en lugares ilegales terminan con un estilo de vida lamentable marcado por la mala higiene, falta de alimento, falta de agua y con riesgo a enfermedades que, en varios casos, pueden ser fulminantes. A esto se suma la explotación de su recuperación.

El llamado entonces es que si una persona identifica un criadero que no cumple con la normativa, puede denunciarlo por la línea 123 o a través de los canales autorizados por la entidad en la página web.