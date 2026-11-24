El fallecido papa Francisco dejó plasmadas en un diario personal una serie de experiencias espirituales que, según escribió, marcaron profundamente su vida. Entre ellas, relató haber visto al diablo en tres ocasiones distintas y haber contemplado las "puertas del infierno", revelaciones que forman parte de un libro presentado recientemente con extractos de sus reflexiones personales.

La obra, titulada El diario espiritual del papa Francisco, fue presentada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández y reúne anotaciones que Jorge Mario Bergoglio escribió entre 1992 y 2024. En sus páginas, el pontífice no solo expone episodios sobrenaturales que aseguró haber vivido, sino también sus preocupaciones, arrepentimientos, autocríticas y reflexiones sobre la fe, el envejecimiento y el sentido de la vida.

Fernández, uno de sus colaboradores más cercanos y actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, explicó que Francisco le había pedido ayudar a divulgar el contenido de un cuaderno de tapas negras donde consignó durante décadas sus pensamientos más íntimos. Tras la muerte del pontífice, ocurrida el 21 de abril de 2025 a los 88 años, el cardenal obtuvo la autorización de su sucesor, León XIV, para publicar parte de los escritos.

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Los encuentros que Francisco atribuyó al diablo

Entre los pasajes más llamativos del diario figuran tres episodios en los que Francisco aseguró estar convencido de haber tenido encuentros directos con el demonio.

Según narró, el primero tuvo lugar cuando era arzobispo de Buenos Aires y lo observó a través de la ventanilla de un automóvil. "No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores", escribió.

El segundo ocurrió en una capilla carmelita, donde afirmó haber sentido nuevamente su presencia y haber recibido una intensa mirada que describió como "destellos de fuego".

El tercer episodio se produjo en Roma, tras un viaje a Chile. En aquella ocasión sostuvo que vio al diablo durante una reunión y que incluso escuchó una voz que calificó como triunfante. En sus anotaciones señaló además que Dios le permitió liberarse de esos encuentros.

Francisco también escribió que el 24 de enero de 2021 percibió que el demonio "merodeaba descaradamente" y sostuvo que estaba físicamente presente.

Autocríticas, envejecimiento y una reflexión que conmovió al Vaticano

El diario incluye además una experiencia fechada el 7 de junio de 2018, cuando, según relató, vio las "puertas del infierno" mientras se preparaba para dormir. El pontífice señaló que enfrentó ese momento aferrándose al rosario.

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Más allá de estas experiencias, el cuaderno ofrece una mirada íntima al carácter de Francisco. El papa no evitó cuestionarse por sentimientos de "desdén, envidia y orgullo" y lamentó episodios cotidianos, como haber ignorado a un hombre ebrio que intentó hablarle en la calle porque quería caminar tranquilo.

Las anotaciones también evidencian una constante preocupación por el paso del tiempo y la cercanía de la muerte. El texto reúne 86 páginas escritas antes de su elección como papa en 2013 y otras 55 posteriores a su llegada al pontificado.

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Uno de los fragmentos más breves del diario es también considerado uno de los más emotivos. Fechado el 21 de julio de 2013, apenas contiene una frase: "El 13 de marzo me eligieron papa", una reflexión sencilla que resume el acontecimiento que transformó su vida y marcó una nueva etapa en la historia de la Iglesia católica.