¡El dólar tocó valor no visto hace más de dos meses! Así abrió hoy 13 de mayo de 2026

El dólar en Colombia, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República, abrió este 13 de mayo de 2026 en 3.770,00 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.775,07 pesos, lo que indica que subió 16.07 pesos respecto a la del día anterior (12 de mayo de 2026) y llegó a su nivel más alto en aproximadamente dos meses.

De acuerdo con el registro histórico, la última Tasa Representativa del Mercado similar había sido la del 9 de marzo de 2026, cuando se situó en 3.795,55 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así abrió hoy 13 de mayo de 2026

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del miércoles de la semana pasada (6 de mayo de 2026), tuvo un incremento de 51.74 pesos y el 1.39 %.

Además, haciendo el balance con la TRM de hace un mes (13 de abril de 2026), el aumento fue de 143.58 pesos, que representan un 3.95 %.

Por otra parte, recordando la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2026, el crecimiento fue de 17.99 pesos, que equivalen al 0.48 %.

No obstante, poniéndole la lupa a la TRM de hace un año (13 de mayo de 2025), hubo una disminución de 443.53 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de esta nueva semana

En la semana que está en curso, la Tasa Representativa del Mercado del dólar siempre se ha mantenido por encima de los 3.700 pesos.

Los cambios han sido los siguientes: