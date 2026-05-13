CANAL RCN
Economía

¡El dólar tocó valor no visto hace más de dos meses! Así abrió hoy 13 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 13 de mayo de 2026.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
08:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República, abrió este 13 de mayo de 2026 en 3.770,00 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.775,07 pesos, lo que indica que subió 16.07 pesos respecto a la del día anterior (12 de mayo de 2026) y llegó a su nivel más alto en aproximadamente dos meses.

Dólar en Colombia se disparó y hoy, 12 de mayo, alcanzó precio que no se veía hace meses
RELACIONADO

Dólar en Colombia se disparó y hoy, 12 de mayo, alcanzó precio que no se veía hace meses

De acuerdo con el registro histórico, la última Tasa Representativa del Mercado similar había sido la del 9 de marzo de 2026, cuando se situó en 3.795,55 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así abrió hoy 13 de mayo de 2026

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del miércoles de la semana pasada (6 de mayo de 2026), tuvo un incremento de 51.74 pesos y el 1.39 %.

Además, haciendo el balance con la TRM de hace un mes (13 de abril de 2026), el aumento fue de 143.58 pesos, que representan un 3.95 %.

Por otra parte, recordando la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2026, el crecimiento fue de 17.99 pesos, que equivalen al 0.48 %.

No obstante, poniéndole la lupa a la TRM de hace un año (13 de mayo de 2025), hubo una disminución de 443.53 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de esta nueva semana

En la semana que está en curso, la Tasa Representativa del Mercado del dólar siempre se ha mantenido por encima de los 3.700 pesos.

El precio del dólar tuvo nuevo incremento en el cierre de hoy 11 de mayo de 2026: así se cotizó
RELACIONADO

El precio del dólar tuvo nuevo incremento en el cierre de hoy 11 de mayo de 2026: así se cotizó

Los cambios han sido los siguientes:

  • Lunes 11 de mayo de 2026: 3.747,10 pesos.
  • Martes 12 de mayo de 2026: 3.759,00 pesos.
  • Miércoles 13 de mayo de 2026: 3.775,07 pesos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador tras el sorteo de hoy 12 de mayo de 2026

Ecopetrol

Así cerraron las finanzas de Ecopetrol en el primer trimestre: ¿Cuál es la proyección?

Finanzas personales

Personas con mascotas sufrirían dura multa por nueva ley en el país: esto deben saber

Otras Noticias

Ejército Nacional

Cuatro soldados asesinados y tres heridos en Guaviare tras ataque con explosivos

Un nuevo hecho de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública deja a varios uniformados fallecidos en el departamento del Guaviare.

Astrología

"Lo veo seriamente": reconocida vidente realizó predicción sobre el futuro de Venezuela

¿Qué podría pasar luego de que Nicolás Maduro fue apresado por Estados Unidos? Esto reveló la vidente.

EPS

Bebé de 14 meses murió esperando medicamentos y atención especializada de Emssanar EPS en Cali

Venezuela

Trump publica foto de Venezuela como el estado 51 de EE.UU.: Delcy Rodríguez reaccionó

Selección Colombia

Anuncio oficial de la Selección Colombia antes del Mundial 2026: ¿se revelará la lista definitiva?