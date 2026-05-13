"Lo veo seriamente": reconocida vidente realizó predicción sobre el futuro de Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro y su estadía en una cárcel de Estados Unidos, los ciudadanos de Venezuela han estado a la expectativa de lo que podría ocurrir en el país.

Y es que, después de que las tropas estadounidenses realizaron el operativo en Caracas, Donald Trump anunció que iniciaba un proceso de transición importante y que él estaría al tanto del mismo.

En consecuencia, las personas se han interesado en saber cuál sería la influencia de Estados Unidos en Venezuela y Alexandra Vidente Mundial, una de las astrólogas más reconocidas, hizo un análisis y reveló una predicción contundente. ¿Cuál fue?

Esta fue la predicción de Alexandra Vidente Mundial sobre el futuro de Venezuela

De acuerdo con las cartas leídas por Alexandra Vidente Mundial, la influencia de Estados Unidos será determinante para el desarrollo que alcanzará Venezuela próximamente.

"El presidente Donald Trump es el libertador de Venezuela, así él lo siente y lo piensa. Estaremos dominados los próximos años por Estados Unidos y, en el futuro, muchas empresas invertirán y habrá mucha influencia americana", dijo.

"Ellos aman el petróleo de Venezuela y los venezolanos aman el surgir. Veo un crecimiento, un retorno masivo y no es que van a tener las mismas leyes, pero sí va a haber influencia por lo menos durante los próximos 10 años. Además, este año y el próximo estarán bajo el mandato y la mira de Estados Unidos", añadió.

¿Qué ha pasado con Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, tras su captura?

Nicolás Maduro ha sido señalado por Estados Unidos de cargos como narcoterrorismo, corrupción y violación de derechos humanos.

Sin embargo, en las dos audiencias en las que el mandatario ha comparecido, se ha declarado inocente y el juez aún no ha emitido un fallo definitivo.

Es así como se está a la espera de que el próximo 30 de junio de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, vuelvan a presentarse ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.