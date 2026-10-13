Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 13 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 13 de 2026
08:32 p. m.
08:32 p. m.
- El papa León XIV tiene cáncer de pulmón. Fue detectado en medio de una cirugía programada para quitarle un nódulo, por lo que los médicos tuvieron que extirpar parte de su pulmón derecho.
- La Procuraduría abrió indagación contra varios funcionarios del Dapre, tras las gravísimas acusaciones de Eva Ferrer en la revista Semana, en las que señaló a la exprimera dama, Verónica Alcocer, de transportar dinero y sustancias ilícitas hacia Venezuela en un avión de la Fuerza Aérea.
- El nuevo decreto sobre protesta social ya fue firmado. El ministro del Interior advierte que respetarán las protestas convocadas, pero no van a tolerar bloqueos. En Bogotá los colegios tendrán clases normalmente.