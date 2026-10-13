CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 13 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El papa León XIV tiene cáncer de pulmón. Fue detectado en medio de una cirugía programada para quitarle un nódulo, por lo que los médicos tuvieron que extirpar parte de su pulmón derecho.
  • La Procuraduría abrió indagación contra varios funcionarios del Dapre, tras las gravísimas acusaciones de Eva Ferrer en la revista Semana, en las que señaló a la exprimera dama, Verónica Alcocer, de transportar dinero y sustancias ilícitas hacia Venezuela en un avión de la Fuerza Aérea.
  • El nuevo decreto sobre protesta social ya fue firmado. El ministro del Interior advierte que respetarán las protestas convocadas, pero no van a tolerar bloqueos. En Bogotá los colegios tendrán clases normalmente.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 13 de octubre de 2026

Mañana Express

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 13 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 12 de octubre de 2026

Otras Noticias

Estadio El Campín

Dimayor canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas a minutos del pitazo inicial

El ente organizador del fútbol colombiano tomó la decisión de cancelar el compromiso tras indicar que el terreno de juego no estaba en condiciones óptimas.

Bogotá

Promedio de camas hospitalarias en Bogotá es 40% menor al del resto del país

Cifras de la Secretaría Distrital de Salud, revelan que la ciudad tendría un déficit del 41%, equivalente a 6.170 camas.

Buenaventura

Suspenden cobro a la carga en Buenaventura y abren discusión sobre competitividad y logística portuaria

Pibe Valderrama

El 'Pibe' Valderrama se quitó su icónica melena: este es su nuevo look tras décadas

Polonia

Murió exparticipante de MasterChef Polonia: esto se sabe