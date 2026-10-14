Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 13 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 14 de 2026
06:07 a. m.
06:07 a. m.
- El Gobierno Nacional expidió el decreto que regula la protesta social. El presidente Abelardo de la Espriella reiteró que respeta la protesta pacífica y señaló que la Policía actuará cuando el diálogo o mediación resulte ineficaz.
- El Vaticano confirmó que al papa León XIV le fue descubierto un tipo de cáncer en el pulmón derecho. Hoy tras una intervención de tres horas le fue retirada la parte afectada.
- El revuelo que han provocado las declaraciones de la exconsejera presidencial para la Niñez del gobierno Petro y amiga cercana de Verónica Alcocer, Eva Ferrer, quien aseguró en una entrevista con Semana que la exprimera dama estaría involucrada en el tráfico de drogas.