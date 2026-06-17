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Aplazan la fecha para la próxima audiencia contra Nicolás Maduro: ¿Cuándo será?

La Fiscalía presentó la solicitud de aplazar la audiencia que estaba programada para el martes 30 de junio.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
06:48 a. m.
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A inicios de mayo, se había anunciado que la tercera audiencia en el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores se iba a llevar a cabo el martes 30 de junio, a las 12:00 p.m. (hora del Este) en Manhattan.

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Desde la Operación Resolución Absoluta, puesta en marcha el sábado 3 de enero de 2026, Maduro ha estado privado de la libertad en una de las cárceles más seguras del mundo en Nueva York.

¿Qué pasó con Nicolás Maduro?

La administración de Donald Trump había anunciado una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura. Al venezolano lo están procesando por narcoterrorismo, narcotráfico, posesión de armas, entre otros cargos.

Hasta el momento, se han dado dos audiencias: una el 5 de enero y la siguiente el 26 de marzo. Durante ese tiempo, ha habido varios movimientos en la defensa de Maduro.

El abogado es Barry Pollack, quien había pedido desestimar los cargos argumentando que el régimen no podía costear los gastos del proceso con dineros públicos. Sin embargo, la OFAC lo autorizó y el caso siguió.

Miércoles 22 de julio: día de la audiencia

Además, a la defensa se sumó Anna Estevao, la reconocida abogada del bufete Harris Trzaskoma que representó al cantante Sean ‘Diddy’ Combs (‘Puff Daddy’). Gracias a su gestión, el artista evitó la cadena perpetua, dado que solo fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión.

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Medios de comunicación y agencias, como CBS y Reuters, revelaron que fiscales habrían iniciado un nuevo proceso contra el venezolano. Esto, como consecuencia de la captura de quien ha sido señalado como su testaferro, Alex Saab.

En las últimas horas, NTN24 conoció que el juez del caso, Alvin Hellerstein, aceptó la solicitud de aplazar la tercera audiencia. La nueva fecha será el miércoles 22 de julio al mediodía.

La petición vino por parte de la Fiscalía y con el consentimiento de la defensa del venezolano. Los motivos radicaron en cuestiones técnicas y de seguridad.

“Una fecha y hora que consideramos conveniente para el tribunal y ese tiempo, entre el 30 de junio y el 22 de julio, se excluye cuanto a ambos acusados la ley de juicio rápido”, menciona la solicitud.

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