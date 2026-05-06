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Encuentran sin vida a Gabriel Arenas, estudiante que había desaparecido en Caucasia

Desde el jueves 30 de abril, se había dejado de tener información sobre su paradero.

Encuentran sin vida a joven en Caucasia.
Encuentran sin vida a joven en Caucasia. Foto: Secretaría de la Juventud de Antioquia.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
09:44 a. m.
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Antioquia está de luto por la muerte de Gabriel Arenas Herazo, estudiante universitario de 23 años que había desaparecido en Caucasia, Antioquia.

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En las últimas horas, se encontró un cuerpo en el caño El Silencio y, después de la respectiva identificación por parte de Medicina Legal, se confirmó que se trataba de Arenas.

Era estudiante de la Universidad de Antioquia

La Secretaría de la Juventud de Antioquia extendió sus condolencias: “Nos duele la partida de un joven antioqueño. Cada vida joven importa, cada historia cuenta y cada ausencia deja una huella en nuestras comunidades. Nos unimos con respeto y solidaridad al dolor de su familia, amigos y seres queridos”.

El punto de partida es la noche del jueves 30 de abril, hace casi una semana. La última vez que vieron al joven con vida fue en la zona urbana del municipio.

Con el paso de las horas, la preocupación aumentó y se extendió en los vecinos, quienes inclusive impulsaron marchas, plantones y jornadas de oración pidiendo que Arenas retornara a su hogar.

Desapareció el 30 de abril

Las imágenes de la gente lanzando globos blancos, alcanzando pancartas y entregando volantes fueron simbólicas. A su vez, la búsqueda quedó en manos del Gaula de la Policía.

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Arenas era estudiante de ingeniería agropecuaria de la Universidad de Antioquia y la directora de regionalización de la institución, Yuliana Gómez, sostuvo que él no tenía amenazas ni situaciones que conllevaran una alerta para su seguridad.

Por medio de varias alertas tempranas, la Defensoría del Pueblo ha pedido que se tomen medidas ante la presencia de grupos armados en Caucasia, puntualmente el Frente 18 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Aparte de los secuestros, las estructuras han sido responsables de atentados. Uno de los más recientes se dio a inicios de mayo con la explosión de un artefacto que acabó con la vida de un menor de 12 años.

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