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Bayern Múnich vs. Real Madrid: ¿cuándo será el partido de vuelta en Champions?

Bayern Múnich deberá definir su paso a semifinales de Champions en casa ante un siempre difícil Real Madrid. Prográmese.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 08 de 2026
08:21 a. m.
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Bayern Múnich dio un verdadero golpe de autoridad en la UEFA Champions League al imponerse 1-2 sobre Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, un resultado que lo deja en una posición muy favorable de cara al partido de vuelta de los cuartos de final. El conjunto alemán mostró personalidad, jerarquía y contundencia en uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial, logrando una victoria que fortalece seriamente su candidatura al título continental.

El equipo dirigido por Vincent Kompany supo manejar los tiempos del compromiso y encontró premio a su planteamiento con dos nombres determinantes: Luis Díaz y Harry Kane. El colombiano fue el encargado de abrir el marcador tras una jugada veloz al espacio, mientras que el delantero inglés amplió la ventaja en el complemento para silenciar aún más al público madridista.

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Aunque el conjunto español logró descontar y mantenerse con vida en la serie, la sensación final fue de superioridad bávara en momentos clave del encuentro.

Luis Díaz y Kane, los hombres del golpe bávaro

La noche europea volvió a tener sello colombiano gracias a Luis Díaz, quien sigue respondiendo en escenarios grandes. El extremo apareció con movilidad constante por el frente de ataque y fue decisivo al marcar el primer tanto del compromiso, una anotación que le permitió al Bayern jugar con mayor tranquilidad y administrar mejor la presión del Bernabéu.

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Por su parte, Harry Kane volvió a demostrar por qué es uno de los atacantes más determinantes del mundo. Su gol no solo amplió la ventaja, sino que reflejó la eficacia de un Bayern que supo castigar cuando tuvo espacios. La combinación entre el desequilibrio de Díaz y la capacidad de definición del inglés fue uno de los puntos más altos de la visita alemana.

Todo se definirá en el Allianz Arena

Con este resultado, Bayern Múnich llegará con ventaja al partido de vuelta, programado para el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena. Allí, acompañado por su afición, buscará sellar el boleto a unas nuevas semifinales del torneo de clubes más importante del planeta.

Real Madrid, por su parte, estará obligado a firmar una actuación casi perfecta si quiere revertir la serie en territorio alemán. La experiencia del club español en este tipo de escenarios invita a no dar nada por cerrado, pero lo cierto es que Bayern quedó con la gran oportunidad de hacer valer su localía y seguir avanzando en su sueño europeo.

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