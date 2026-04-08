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¿Es necesaria una nueva reforma tributaria? Analistas no se guardaron nada y respondieron

Los expertos cuestionan si el país está preparado para otra reforma tributaria, teniendo en cuenta la situación fiscal.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
08:47 a. m.
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Colombia enfrenta una nueva controversia económica tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la presentación de una reforma tributaria, denominada oficialmente ley de financiamiento, como respuesta al incremento de un punto en las tasas de interés por parte del Banco de la República.

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La medida genera incertidumbre en un contexto donde el país mantiene activas dos emergencias económicas.

¿Qué busca el Gobierno?

El analista Juan David Aristizábal, empresario y excandidato al Congreso, señaló que “los colombianos no tenemos más de dónde sacarnos plata”. También advirtió que el mensaje gubernamental de un Estado desfinanciado que requiere más recursos de los ciudadanos constituye el más equivocado.

La situación fiscal evidencia un presupuesto que, siendo el más alto de la historia del país, según los analistas; resulta insuficiente para las necesidades del Gobierno.

El modelo económico, calificado como de tendencia estatista, implica una expansión ilimitada del gasto público en diversos sectores. “En esa visión de que el Estado se debe encargar de todos los sectores económicos, que es al final un modelo económico socialista”, explicó Aristizábal, quien alertó que el único límite que tenemos hoy por hoy es el límite de la quiebra.

Paralelamente, el Gobierno anunció medidas para restringir exportaciones de carne y fertilizantes, buscando controlar los precios internos. Esta decisión afecta a emprendedores que recientemente lograron exportar a mercados como China.

¿Qué pasará con el proceso contra Bonilla y la UNGRD?

En materia judicial, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, involucrado en el escándalo de la UNGRD, quedó en libertad por vencimiento de términos, aunque continúa vinculado al proceso. El presidente Petro celebró esta decisión, calificándolo como preso político.

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La puesta en libertad se suma a otros casos de impunidad que generan cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial colombiano. Carlos Ramón González recibió la noticia de que quedaba eliminada su circular roja de Interpol y permanece en Nicaragua, mientras que Ricardo Roa enfrenta imputaciones por un segundo delito.

“Colombia necesita una reforma a la justicia urgente”, enfatizó Aristizábal, comparando la situación con la crisis que enfrentó Chile en los años 80. El analista señaló que el caso Bonilla refleja un proceso lento asignado a una fiscal que no tenía todos los recursos, evidenciando deficiencias estructurales del sistema judicial que resultan en impunidad tanto para delitos menores como para casos de corrupción de alto nivel.

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