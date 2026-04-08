Felisstmente: el robot que recorre Medellín promoviendo las pausas activas

En el corazón de Medellín, entre el bullicio de la innovación y el aroma a café, un instructor de metal acapara las miradas de los antioqueños y les recuerda que estirar el cuerpo es tan importante como contestar ese correo “urgente” en el trabajo.

Se trata de Felisstmente, el robot de Comfenalco Antioquia que ayuda a los trabajadores paisas a luchar contra el sedentarismo, interrumpiendo su rutina y siguiendo, al pie de la letra, las recomendaciones del Ministerio de Salud.

En el manual ABECÉ de las Pausas Activas, la cartera recomienda el desarrollo de actividades físicas “en el entorno laboral, con una duración continua mínima de 10 minutos” para la “adaptación física cardiovascular, el fortalecimiento muscular y el mejoramiento de la flexibilidad, buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso, asociados al desempeño laboral”.

Felisstmente: un fenómeno que mejora el entorno laboral en Comfenalco

En las sedes de Comfenalco y las calles de la capital antioqueña, el pequeño robot se acerca a las multitudes y se presenta: “Hola, soy Felisstmente, tu aliado número uno y el de seguridad y salud de Comfenalco Antioquia. Vengo con toda la actitud a darle un sacudón al sedentarismo, así que arriba todos, muévanse, bailen, activen su cuerpo y recarguen su energía con las pausas activas”.

En cuestión de días se ha convertido en un fenómeno que está siendo utilizado por el grupo de seguridad y salud en el trabajo de la caja de compensación para incentivar las pausas activas en la ciudad. Y es que, según comentó uno de sus voceros en diálogo con Noticias RCN:

“Para cualquier equipo de gestión humana, en Colombia, es un reto mantener vivas las pausas activas. (Felisstmente) Es una apuesta disruptiva e innovadora que hemos encontrado en Comfenalco Antioquia y genera una conexión muy importante con nuestros colaboradores y usuarios”.

Las pausas activas: un reto para los equipos de seguridad y salud en el trabajo

Con la ayuda de Felisstmente “en estos espacios (de pausa activa)”, el equipo de Comfenalco ha “logrado vincular, también, a las personas que” los acompañan en sus “sedes y, de esta manera, obtener mejores resultados” para su “sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”.

Aunque mejoran directamente la condición de los trabajadores, sigue siendo un reto ayudarlos a encontrar espacios de 10 minutos, dos veces al día, para tomar una pausa activa, al igual que:

“Generar conciencia frente a la importancia del movimiento, de las articulaciones, de nuestro sistema de vigilancia osteomuscular”. Sin embargo, Felisstmente ayudó a Comfenalco a “trascender de lo que” es su “responsabilidad como sistema de gestión en Comfenalco Antioquia, pensando” en sus usuarios y las personas que se encuentran “en sus sedes en los momentos en los que” el robot hace lo suyo.