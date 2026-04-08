Contraloría advierte que centro de innovación en Girardot no está funcionando, pese a inversión de 12.000 millones

Como parte de una actuación especial, la Contraloría General de la República advirtió que el proyecto de construcción y dotación del centro de innovación “Sacúdete Crea”, en Girardot, Cundinamarca, está lejos de funcionar.

Lo anterior, con todo y que se han realizado pagos por 12.918 millones de pesos a los contratistas de la obra e interventoría, de los 17.359 millones asignados al proyecto, tras la firma de un convenio entre la alcaldía municipal y el Ministerio del Interior en 2020.

“Tras cuatro años, no cumple con su objeto: formar talento en industrias creativas, culturales y digitales, con miras a cerrar brechas tecnológicas y socioeconómicas, lo que constituye una gestión fiscal ineficaz e inoportuna, de acuerdo con el equipo auditor”, alertó el órgano de control fiscal.

RELACIONADO Comisión de Acreditación confirma 244 aspirantes habilitados para la elección de Contralor General

¿Cuánto ha avanzado el proyecto de “Sacúdete Crea” en Girardot?

Tras la actuación especial, que permitió a la Contraloría realizar hallazgos de incidencia fiscal, se determinó que, si bien la etapa de construcción registra un avance del 92,40%, la etapa de instalación de equipos y mobiliario apenas alcanza un 6,63%; lo que evidencia un retraso del 93,37%.

Además, “la inspección evidenció que la falta de puesta en funcionamiento ha derivado en una afectación progresiva de la edificación, con presencia de fisuras, desprendimientos superficiales y daños asociados a la inactividad y la falta de protección y mantenimiento de las obras ejecutadas”.

El organismo logró advertir los retrasos, a pesar de que “el contrato recibió ocho modificaciones y cinco prórrogas, extendiendo la fecha de entrega hasta junio de 2025 y realizando una adición presupuestal de $5.171 millones, amparada en el incremento del costo de los materiales de construcción”.

RELACIONADO Contraloría encontró deficiencias en los contratos de arrendamiento de bienes a cargo de la SAE

Medidas correctivas:

Luego de anunciar la presunta incidencia disciplinaria en el proyecto, la Contraloría indicó que, para resarcir el detrimento señalado, Girardot tendrá que presentar un Plan de Mejoramiento a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI).

De acuerdo con el órgano de control fiscal, “el Ministerio del Interior no identificó oportunamente los incumplimientos ni adoptó acciones correctivas para garantizar la culminación del proyecto. Además, la situación descrita evidencia debilidades en la supervisión y la interventoría, a cargo inicialmente del Consorcio SDT Girardot y posteriormente de la Unión Temporal INTERSAC 2023, cuyo contrato pasó de $708 millones a una cifra final de $2.087 millones”.