Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 24 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 24 de 2026
09:59 a. m.
09:59 a. m.
- El hurto de vehículos sigue golpeando a Bogotá. En lo que va corrido del año se han registrado cerca de 700 casos.
- En Cúcuta fue asesinada una niña de 9 años en medio de una balacera, además, se registró la masacre de tres personas en un asentamiento.
- El traslado de $25 billones de fondos privados a Colpensiones ha desatado una fuerte polémica. Asofondos advierte riesgos para el ahorro y anuncia acciones legales contra la medida.